Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.470 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Covestro, Vonovia und Siemens Energy. Entgegen dem Trend gab es bei einigen Werten auch Abschläge, darunter Adidas, Qiagen und Airbus. Die Anleger warten am Vormittag unter anderem auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat November. Der Index gilt als wichtigster Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Aus den Vereinigten Staaten wird es im Laufe des Tages unterdessen wegen Thanksgiving keine Impulse geben: Die US-Börsen bleiben an dem Feiertag geschlossen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 28.383 Punkten geschlossen (+1,0 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0411 US-Dollar (+0,13 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9605 Euro zu haben.