Dax weiter deutlich im Plus – Fast alle Werte legen zu

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag deutlich im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.385 Punkten berechnet, 1,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Fast alle Werte legten am Mittag zu, am stärksten Zalando, MTU und BASF. Abschläge gab es entgegen dem Trend nur bei Fresenius und Henkel.

„Die positiven Aussagen des US-Fed Vertreters Jeffersons zu der weiteren Zinspolitik der amerikanischen Notenbank geben den internationalen Aktienmärkten etwas Rückenwind“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. „Diese positive Kurstendenz hatte sich bereits im asiatischen Handel gezeigt und überträgt sich nun auch auf die europäischen Finanzmärkte.“ Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0597 US-Dollar (+0,29 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9437 Euro zu haben.