Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Im DFB-Pokal-Achtelfinale spielen die Bayern gegen Mainz 05. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Weiteren Spielpaarungen lauten: SV Sandhausen – SC Freiburg, SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart, 1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt – Darmstadt 98, VfL Bochum – Borussia Dortmund, RB Leipzig – TSG 1899 Hoffenheim und 1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf. Die Spiele werden am 31. Januar und 1. Februar, sowie am 7. und 8. Februar 2023 ausgetragen.