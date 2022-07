Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – DFB-Präsident Bernd Neuendorf will sich verstärkt um die Belange des ostdeutschen Fußballs kümmern. „Der DFB sollte im Osten präsenter sein und sich noch stärker um die spezifischen Anliegen kümmern“, sagte er dem „Kicker“. Er habe selbst einige Jahre in Halle gelebt und wisse „um die Bedeutung des Fußballs in dieser Stadt“.

Es sei für ihn zuletzt auch eine „besondere Freude“ gewesen, nach Magdeburg zu fahren, um die Schale für die Drittliga-Meisterschaft zu überreichen. Der Osten spiele auch für die 3. Liga eine besondere Bedeutung, so Neuendorf. „Der Zuschauerzuspruch zeigt, dass die 3. Liga mit ihren vielen Traditionsvereinen weiter attraktiv ist.“ Insbesondere bei den ostdeutschen Teams gebe es einen „hohen Fanzuspruch“.