Duisburg (dts Nachrichtenagentur) – In einem Fitnessstudio in Duisburg sind am Dienstag bei einem Angriff mit einem Gegenstand drei Opfer lebensgefährlich und ein Opfer schwer verletzt worden. Das bestätigte die Polizei Duisburg. Mehrere Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei ist mit einem Großeinsatz in der Altstadt vor Ort und ruft Zeugen auf, sich umgehen zu melden. Die ersten Notrufe seien gegen 17:40 Uhr eingegangen, hieß es. Bislang hat die Polizei keine Aussagen dazu gemacht, ob Täter flüchtig sind.