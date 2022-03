Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Einzelhandel rechnet nicht mit leeren Regalen. „Im Einzelhandel in Deutschland drohen aktuell in der Folge des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Wirtschaftssanktionen keine Warenengpässe“, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland HDE, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). „Denn auf dem deutschen Einzelhandelsmarkt haben Produkte aus Russland nur eine geringe Bedeutung.“

Weiterhin würde dagegen die Corona-Pandemie die Logistik belasten. „Schließungen von Häfen und Produktionsstandorten in China bringen die Containerschifffahrt immer wieder aus dem Plan“, sagte HDE-Chef Genth. Die dadurch entstehenden Lieferverzögerungen ließen sich bisweilen erst nach Monaten auflösen. Davon betroffen seien Unterhaltungselektronik und Spielwaren.