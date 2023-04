Essen (dts Nachrichtenagentur) – Der Aufsichtsratschef des Energiekonzerns Eon, Karl-Ludwig Kley, rechnet mit anhaltend hohen Strom- und Gaspreisen. “Ich denke, wir werden auf absehbare Zeit mit höheren Energiepreisen leben müssen”, sagte er der “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung” (Donnerstagausgabe). “Die Energiepreise in Deutschland waren im weltweiten und auch im europäischen Vergleich schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit die höchsten. Mit dem russischen Angriffskrieg ist die Lage noch schwieriger geworden.”

Kley sieht in diesem Zusammenhang Gefahren für die industrielle Basis Deutschlands. “Es gibt schon lange einen schleichenden Prozess, der sich jetzt beschleunigen könnte”, sagte der Eon-Aufsichtsratschef. “In der Chemieindustrie wird das besonders deutlich: In den vergangenen 15 Jahren ist fast jede Großinvestition der heimischen Unternehmen außerhalb Deutschlands erfolgt, weitgehend sogar außerhalb Europas. Das ist alarmierend.” Den Atomausstieg bezeichnete Kley als falsch. Deutschland verliere den Anschluss bei der Kernforschung, kritisierte der Eon-Aufsichtsratschef. “Der Blick in den Rückspiegel bringt uns nicht weiter. Aber ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich den Ausstieg inhaltlich falsch finde”, sagte Kley. “Mit dem Ende der Kernkraft stellen wir praktisch die Forschung an dieser Technologie ein. Dabei wissen wir gar nicht, was in zehn oder zwanzig Jahren noch alles kommen kann.” Die Potenziale der Kernforschung blieben dann in Deutschland ungenutzt, fürchtet Kley. “Das ist bitter.”