Port Moresby (dts Nachrichtenagentur) – In Papua-Neuguinea hat sich am Mittwoch ein Erdbeben mittlerer Stärke ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 6,1 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 13:00 Uhr Ortszeit (5:00 Uhr deutscher Zeit) im Norden der Insel Neubritannien im Bismarck-Archipel in einer Tiefe von 157 Kilometern. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.