Mariupol (dts Nachrichtenagentur) – In der umkämpften Stadt Mariupol im Südosten der Ukraine ist am Sonntag ein erneuter Versuch gestartet worden, die Evakuierung von Zivilisten zu ermöglichen. Dazu sei für die Zeit von 10 bis 21 Uhr Ortszeit (9 bis 20 Uhr deutscher Zeit) eine vorübergehende Waffenruhe geplant, teilten die lokalen Behörden mit. Ab 12 Uhr Ortszeit sollen Zivilisten die Stadt entlang einer mit Russland vereinbarten Route verlassen können.

Ein ähnlicher Plan war schon am Samstag angekündigt worden, aber bereits nach kurzer Zeit gescheitert. Mariupol mit fast einer halben Million Einwohnern liegt in der Oblast Donezk, aber nicht in den bisherigen Separatistengebieten.