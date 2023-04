Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat die Ampelkoalition zu einer sozialverträglichen Klimaschutzpolitik aufgerufen. “Wenn wir die Erderwärmung gemeinsam und wirksam aufhalten wollen, müssen wir ambitioniert vorgehen”, sagte Esken dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Freitagausgabe). Die Ampel müsse aber auch dafür sorgen, “dass das, was den Menschen abverlangt wird, in ihrer Lebensrealität funktioniert und dass sie es sich leisten können”, ergänzte sie auf die Frage, welche Nachbesserungen am Gebäudeenergiegesetz von der SPD zu erwarten seien.

Der SPD komme es darauf an, “dass der Klimaschutz und insbesondere die Wende beim Heizen und in der Mobilität sozialverträglich gestaltet werden”, so Esken. “Wir haben als Koalition dreier Parteien unterschiedlicher Richtung und Herkunft riesengroße Aufgaben zu leisten.” Nicht alles habe abschließend im Koalitionsvertrag vereinbart werden können.