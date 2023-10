EU-Kommission will mehr Investitionen in Künstliche Intelligenz

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Der EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, Nicolas Schmit, hat darauf gepocht, dass Europa stärker in Technologien wie Künstliche Intelligenz investieren solle. „Wir dürfen in diesem Bereich nicht abgehängt werden“, sagte Schmit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochausgabe). Zwar gebe es in Europa schon Silicon Valleys, beispielsweise in Sachsen.

„Aber natürlich müssen wir europaweit mehr in Technologien investieren, gerade in KI.“ Insgesamt da viel europäischer gedacht werden, forderte Schmit. „Denn was gut für Deutschland oder Spanien ist, ist ja auch gut für Europa.“ Zwar sähen viele gerade mit Blick auf Arbeitsplätze in KI eine Gefahr, sagte der EU-Kommissar. „Ich begreife sie aber eher als Chance, die uns hilft, dem Fachkräftemangel zu begegnen“, sagte der luxemburgische LSAP-Politiker. Das heiße aber auch, dass man Menschen ausbilden müsse, mit den neuen Technologien umzugehen. „Einige Jobs werden sich sehr verändern – und das müssen wir schon bei den Ausbildungen mitdenken.“ Schmit pochte darauf, den Menschen klare Perspektiven aufzuzeigen. „Wir müssen dabei aber immer daran denken, die Menschen mitzunehmen“, sagte er. „Diese massive Transition, die vor uns liegt, muss sozial gestaltet sein.“ Etwa mit Blick auf die Automobilindustrie müsse es um Umschulungen und Perspektiven für gut bezahlte Arbeitsplätze mit guten Arbeitsbedingungen gehen. „Es ist aber auch wichtig, dass wir in die Batterieproduktion und in die Technologie investieren“, mahnte Schmit.