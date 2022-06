Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren bis extremen Gewittern im Norden Deutschlands. Betroffen seien Teile der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, hieß es in einer Warnmitteilung vom Sonntagnachmittag. Erwartet würden Überflutungen von Kellern und Straßen, örtlich Blitzschäden, durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen.

Zudem könnten Bäume entwurzelt werden sowie Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen. Die Warnung gilt vom Sonntagnachmittag bis in die Nacht zum Montag, eine Verlängerung und Ausdehnung auf weitere Gebiete sei aber möglich. Von Südwesten her verstärkt sich die Zufuhr sehr warmer und labiler Luftmassen nach Deutschland, sodass es wieder vermehrt zu Gewittern kommt, so der DWD.