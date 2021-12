Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke mahnt die neue Bundesregierung, rasch aktuelle Themen anzugehen. „Da kann es keine 100-Tage-Schonfrist geben“, sagte er der „Bild“. Und weiter: „Wir haben Coronakrise, wir haben finanziell sehr angespannte Zeiten, wir haben die Frage des Olympia-Boykotts, wir haben die Frage, was passiert in der Ukraine an der russischen Grenze.“

Das seien viele Dinge, die jetzt auf diese Regierung zukommen. Das heiße für die neue Regierung: „Hier gibt es keine große Erholung, vielleicht eine kurze Weihnachtspause, aber spätestens ab Neujahr muss weiter gearbeitet werden.“