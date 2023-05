Los Alamos (dts Nachrichtenagentur) – Der frühere Direktor des US-Atomforschungszentrums Los Alamos, Siegfried S. Hecker, warnt vor den Folgen des Ukraine-Kriegs auf die globale nukleare Ordnung. “Meine Angst ist, dass Putin diese Ordnung zerstört hat”, sagte er dem “Spiegel”. Russlands Invasion der Ukraine gefährde “das Fundament an Vertrauen, das es uns ermöglicht hat, mit den nuklearen Gefahren zu leben”, so Hecker.

Sie gefährde die Verbreitung der “friedlichen Nutzung der Kernenergie” und den “Konsens, der den Einsatz von Atomwaffen, ihre Verbreitung und nuklearen Terrorismus” verhindert habe. Der russische Staatschef Wladimir Putin hat seit Kriegsbeginn mehrfach mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht und im Februar das “New Start”-Abkommen ausgesetzt, den letzten noch bestehenden Abrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA. “Die Kubakrise von 1962 sowie einige Zwischenfälle in den Achtzigerjahren, als die USA und die Sowjetunion dem möglichen Einsatz von Atomwaffen nahekamen, mögen für sich genommen noch gefährlicher gewesen sein, aber die Gefahr, die heute besteht, ist nicht ein einzelnes Ereignis”, so Hecker. Es sei das “Ende der nuklearen Ordnung selbst”. Es stehe also “alles auf dem Spiel”. Hecker war von 1986 bis 1997 Direktor des US-Kernforschungszentrums Los Alamos, wo in den 1940er Jahren die erste Atombombe entwickelt worden war. Nach seiner Zeit dort knüpfte er Verbindungen mit Experten in anderen Nuklearstaaten und setzte sich für nukleare Abrüstung ein. Angesichts der fortschreitenden Nuklearprogramme in Nordkorea und Iran sowie Chinas Plan, die Zahl seiner strategischen Atomwaffen deutlich zu erhöhen, plädiert Hecker für die Wiederaufnahme offizieller und inoffizieller Nukleardiplomatie. “Für mich geht es darum, die nukleare Bedrohung zu reduzieren”, so Hecker. “Mit China haben wir noch eine Chance, das zu tun.”