Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) – In der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im Landkreis Karlsruhe sind in der Nacht zu Samstag fünf Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Offenbar war ein Auto mit vier Personen an Bord von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Großraumtaxi zusammengestoßen, berichtet der SWR. Zu den Todesopfern zählen demnach alle vier Insassen des Autos – darunter der 25-jährige Fahrer, eine 24 Jahre alte Frau sowie zwei Männer im Alter von 29 Jahren. Im Großraumtaxi starb zudem ein 28-jähriger Mitfahrer.

Zwei weitere Personen wurden laut SWR schwer verletzt. Warum der 25-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, war zunächst unklar.