Lusail (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Fußball-WM in Katar hat Portugal gegen Uruguay mit 2:0 gewonnen. Die erste Halbzeit war nach einem schnellen Start in den ersten acht Minuten eine sehr lahme Angelegenheit auf beiden Seiten. Davon ließ sich Uruguay einschläfern, während bei Portugal der Knoten platze und Bruno Fernandes in der 54. Minute den Ball unter Mithilfe von Cristiano Ronaldo ins uruguayische Tor zirkelte, und in der Nachspielzeit auch noch einmal ganz alleine per Elfmeter.

Portugal ist mit nunmehr zwei Siegen in zwei Spielen sicher im Achtelfinale, in der Tabelle von WM-Gruppe H kommen dahinter Ghana mit drei Punkten, dann mit je einem Zähler Südkorea und Uruguay.