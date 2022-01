Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Angesichts der knappen Testkapazitäten in Deutschland hat der Lehrerverband der Politik schwere Versäumnisse vorgeworfen. Trotz vielfacher Warnungen der Lehrer, des RKI und von Virologen habe die Politik „uns in keiner Weise auf diese Omikron-Welle vorbereitet“, sagte der Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Freitagausgaben). „Es war ja absehbar, dass Testkapazitäten knapp werden könnten und dass auch die Labore an Grenzen stoßen werden.“

Weil die engmaschige Teststrategie eine von zwei elementaren Säulen im Hygieneschutzkonzept von Schulen darstelle, warnt Meidinger: „Wenn die Effektivität des Testkonzepts wackelt oder massiv leidet, dann wäre das für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz an Schulen einer schwerer Schlag.“