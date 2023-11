Linke fordert sofortigen Waffenstillstand und Freilassung der Geiseln

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Linke fordert einen sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten, um die Menschen im Gazastreifen versorgen zu können. „Die Hamas muss die Geiseln umgehend freilassen und den Raketenbeschuss auf Israel stoppen, damit die humanitäre Hilfe die Menschen überall in Gaza erreichen kann“, schrieben die Parteivorsitzenden, Janine Wissler und Martin Schirdewan, am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung. „Der Terror der Hamas trifft die israelische Bevölkerung und auch die Zivilbevölkerung in Gaza, wenn militärische Einrichtungen in direkter Nähe zu ziviler Infrastruktur errichtet werden.“

Es müsse alles getan werden, um den Tod weiterer unschuldiger Menschen, Israelis oder Palästinenser, zu verhindern. „Die Bundesregierung und die internationale Gemeinschaft müssen jetzt Druck auf Ägypten ausüben und Unterstützung zusagen, damit Ägypten seine Grenzen für flüchtende Menschen aus Gaza öffnet“, so die Vorsitzenden.