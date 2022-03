Genf (dts Nachrichtenagentur) – Anderthalb Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine ist die Zahl der Flüchtlinge über 1,5 Millionen gestiegen. Das teilte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es handele sich demnach um die „am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Es wird zudem erwartet, dass die Flüchtlingszahlen weiter deutlich steigen werden. Laut Daten des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR kam mehr als die Hälfte der Flüchtlinge in Polen an. Dahinter folgen Ungarn, Moldawien und die Slowakei. Aber auch in Deutschland werden immer mehr Kriegsflüchtlinge aufgenommen.