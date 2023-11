Mehrere Tote bei Zusammenbruch von Baugerüst

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Auf einer Großbaustelle in der Hamburger HafenCity sind am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall mehrere Bauarbeiter ums Leben gekommen. Laut Medienberichten soll ein Baugerüst in einem Fahrstuhlschacht über mehrere Etagen eingestürzt sein. Fünf Arbeiter sollen demnach bei dem Sturz zu Tode gekommen sein, weitere wurden verletzt.

Anschließend wurden mehrere Hundert Bauarbeiter von der Großbaustelle evakuiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die betroffenen Bauarbeiter wurden an der Unfallstelle von Rettungskräften versorgt. Wie es zu dem Zusammenbruch des Baugerüsts kommen konnte, war zunächst unklar.