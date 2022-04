Brüssel/Kiew (dts Nachrichtenagentur) – Die NATO erwartet einen langen Krieg in der Ukraine. „Es ist klar, dass sich die nächsten Tage und Wochen als entscheidend erweisen könnten, aber der Krieg wird wahrscheinlich länger dauern“, sagte der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoană der BBC. „Es könnten Wochen, Monate oder sogar Jahre sein – es hängt von vielen Faktoren ab“, sagte er weiter.

Am Ende würde der Krieg wahrscheinlich „auf dem Schlachtfeld“ entschieden, „hoffentlich“ von der Ukraine gewonnen, so Geoană. Russland hatte am Donnerstag während des Besuchs von UN-Generalsekretär António Guterres in der ukrainischen Hauptstadt weiter Raketen nach Kiew geschickt.