Warschau (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem deutschen Angebot, Patriot-Flugabwehrsysteme an Polen zu liefern, gibt es Rufe aus Warschau nach einer Stationierung in der Ukraine. Er habe einen entsprechenden Vorschlag an Deutschland gerichtet, teilte Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak mit. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zeigte sich verwundert über den Vorstoß Polens.

“Klar macht das Sinn der Ukraine auch dieses System zu liefern, sofern sie es mit ihren Soldaten bedienen können”, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben): Sie glaube allerdings, dass das Angebot von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) an Polen anders gedacht gewesen sei. “Kurios, wie man so aneinander vorbeireden kann”, fügte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag hinzu.