Anton Hofreiter: Das Problem sitzt im Kanzleramt

„Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, wo man nicht zufrieden sein kann mit der Bundesregierung“, sagte er am Montag den Sendern RTL und ntv. Es werde zu viel gestritten und man merke bei verschiedenen Themen, dass es der Kanzler einfach an „Führungsstärke“ missen lasse.

„Ich meine, wir hatten es ja schon mal vor einem Jahr bei der Unterstützung der Ukraine.“ Auch bei der Debatte über das Thema Klimaschutz „sitzt das Hauptproblem im Kanzleramt“. Die Konstellation mit drei unterschiedlichen Parteien in der Bundesregierung sei schwierig, „und deshalb ist entscheidend, dass das Kanzleramt sich sozusagen zum Verteidiger der beschlossenen Ergebnisse macht“, so Hofreiter.

dts Nachrichtenagentur

Die „Harmonie“ in dieser Regierung ist schon beeindruckend. Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck, dass die „Ampel“ Regierung und Opposition in Personalunion ist. Es bleibt inzwischen nicht mehr bei Kritik in der Sache, sondern es erfolgen zunehmend Angriffe auf einzelne Personen.

Schade! Die Ampel war im Dezember 2021 angetreten, den Politikstil grundsätzlich zu verändern. Meine Hoffnung war, dass sich jede der drei Parteien auf ihre Kernkompetenz konzentriert und sozial-liberale Projekte zügig umgesetzt werden.