Bonn (dts Nachrichtenagentur) – Die Deutsche Post will den Anteil von Frauen in Führungspositionen deutlich erhöhen. „Bezogen auf rund 7.000 Beschäftigte in den mittleren und oberen Führungsebenen, liegt dieser Anteil heute bei 25 Prozent“, sagte Melanie Kreis, die im Vorstand der Post die Finanzen verantwortet, der „Welt am Sonntag“. Bis zum Jahr 2025 wolle das Unternehmen 30 Prozent erreichen.

In ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich seien es derzeit bereits gut 30 Prozent, so Kreis. „Deshalb ist es unser ambitioniertes Ziel, in drei Jahren die Marke von 35 Prozent zu erreichen“. Eine Frauenquote will die Deutsche Post dagegen nicht einführen. „Ich halte nichts davon, etwas zu tun, weil es von außen erzwungen wird“, so die Managerin. Es sei das eigene Interesse ihres Unternehmens, Talente optimal zu fördern. Auf die Frage, ob dadurch Männer im Postkonzern keine Aufstiegschancen mehr hätten, sagte Kreis: „Nein, das heißt es nicht.“ Es gebe in dem Unternehmen Aufholbedarf, und deshalb werde es mehr Besetzungen mit Frauen geben, aber eben nicht nur Besetzungen mit Frauen. „Männer haben nach wie vor bei uns gute Karrierechancen“, so Kreis.