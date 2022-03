Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Angesichts der hohen Nachfrage und weltweit hohen Inflation rechnet der Touristikkonzern TUI mit wenigen Last-Minute-Angeboten in diesem Sommer. „Einzelne Schnäppchen wird es schon noch geben“, sagte TUI-Deutschlandchef Stefan Baumert den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). „Aber man wird deutlich flexibler bei Termin, Reiseziel und Hotelkategorie sein müssen als in den Vorjahren.“

Die Inflation betreffe auch die Urlaubsländer. „Der Kostendruck ist definitiv da“, sagte Baumert. Wer langfristig im Voraus bucht, werde mit der Inflation hingegen weniger Probleme haben. „Dafür haben wir feste Verträge mit unseren Partnern wie Hotels und Fluggesellschaften abgeschlossen“, erklärte der TUI-Manager. „Was die Preisverhandlungen für das Folgejahr bringen, ist aktuell schwierig abzuschätzen.“ Dazu müsse sich erst zeigen, wie nachhaltig die aktuell höhere Inflation ist. Eine vierköpfige Familie müsse in diesem Jahr für eine Woche All-inclusive-Urlaub in einem Vier-Sterne-Hotel mit Kosten von 2.500 bis 3.000 Euro rechnen. „Das ist nicht viel mehr als vor der Krise“, sagte Baumert. Teuer könne es aber unter anderem in beliebten Urlaubsregionen in Deutschland werden. „Urlaub im eigenen Land wird auch 2022 bei den Deutschen sehr bliebt sein“, prognostizierte der TUI-Deutschlandchef. An der Nord- und Ostseeküste sei es schon vor der Pandemie immer voller und teurer geworden. „Insbesondere für die Ferienzeiten und Feiertage muss man hier früh buchen“, sagte Baumert. „Wer im Sommer noch kurzfristig etwas auf Sylt finden will, der wird beim dreistelligen Preis für eine Nacht eine drei vorne sehen.“