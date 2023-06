Schalkes neuer Sportdirektor zuversichtlich bei Kaderplanung

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der neue Sportdirektor des FC Schalke 04, André Hechelmann, sieht den Verein bezüglich der Kaderplanung für die kommende Saison in der 2. Bundesliga gut aufgestellt. „Wir gehen seriös mit den Einnahmen um und lassen mit Blick auf das große Ganze wirtschaftliche Vernunft walten“, sagte er dem „Kicker“. In der vergangenen Woche hatte der Verein bereits vier Neuzugänge bekannt gegeben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auf Schlüsselpositionen wie im zentralen Mittelfeld, auf dem offensiven Flügel und im Tor die Planstellen schließen konnten, die in unserer Struktur noch offen waren“, so Hechelmann. Leihverträge sollen bei künftigen Transfers minimiert und wenn möglich, gänzlich vermieden werden: „Kaderwert aufbauen bedeutet, dass die Spieler uns gehören sollen. Das ist ganz klar unsere Strategie.“ Als größte Konkurrenz auf dem Transfermarkt betrachtet Hechelmann „die anderen großen Klubs in der 2. Liga“ sowie die Vereine aus der unteren Tabellenhälfte der 1. Liga. Sich selbst sieht der Sportdirektor bei künftigen Spielen eindeutig auf der Tribüne und nicht auf der Bank. „Das finde ich passender, von hier aus sieht man vieles aus einem anderen Blickwinkel.“