Steinmeier empfängt belgisches Königspaar im Dezember

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird das belgische Königspaar, König Philippe und Königin Mathilde, vom 5. bis 7. Dezember zu einem Staatsbesuch empfangen. Das teilte das Bundespräsidialamt am Montag mit. Die beiden Staatsgäste sollen demnach zunächst mit militärischen Ehren am Schloss Bellevue in Berlin begrüßt werden, am Abend folgt dann ein Staatsbankett.

Am zweiten und dritten Tag des Besuchs sind Termine in der Hauptstadt und in Dresden geplant. Es handelt sich um den ersten Besuch von König Philippe und Königin Mathilde in der Bundesrepublik. Zuletzt waren der belgische König Albert II. und Königin Paola im März 2011 zu einem Staatsbesuch in Deutschland. Im März 2016 reiste Bundespräsident Joachim Gauck nach Belgien.