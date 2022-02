München (dts Nachrichtenagentur) – Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im Februar auf einem hohen Niveau gehalten. Die Exporterwartungen seien nur leicht gefallen, teilte das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mit. Der entsprechende Index ging demnach von 17,7 Punkten im Januar auf 17,6 Punkte zurück.

Die Exportindustrie erwartete weitere Zuwächse, so das Institut. Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine könnten jedoch zu einer Zunahme der Unsicherheit führen. Dies könnte die Handelsströme beeinflussen. Die Nahrungsmittelindustrie rechnet laut Ifo mit neuen Aufträgen aus dem Ausland. In den letzten beiden Monaten waren noch leichte Rückgänge erwartet worden. Gleiches galt für die Hersteller von Bekleidung sowie Gummi- und Kunststoffwaren. Die Elektroindustrie berichtete von sehr guten Exportaussichten. Im Maschinenbau gab es einen kleinen Dämpfer. Jedoch wird auch dort mit weiteren Aufträgen aus dem Ausland gerechnet.