Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt an schwangerer Frau festgenommen

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Tötung einer schwangeren Frau in Leverkusen am Freitag hat die Polizei noch am Abend einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Samstag mit. Dem 34 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, das Opfer auf offener Straße mit einem Messer attackiert zu haben.

Die 35-Jährige war noch am Tatort ihren Verletzungen trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche durch einen Notarzt erlegen. Anwohner hatten gegen 21 Uhr wegen lauter Hilferufe die Polizei angerufen. Nach aktuellen Erkenntnissen gehen die Ermittler der eingesetzten Mordkommission von einer „Beziehungstat“ aus. Die Untersuchungen zum Tatgeschehen und etwaigen Hintergründen dauern an.