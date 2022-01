New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Dienstag keine klare Richtung gezeigt. Der Dow markierte zwar ein neues Rekordhoch und schloss bei 36.799,65 Punkten klare 0,59 Prozent im Plus, anders sah es aber in den anderen wichtigen Indizes aus. Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit rund 4.790 Punkten 0,1 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite am Ende mit rund 15.620 Punkten gar 1,3 Prozent schwächer.

Nach Ansicht von Marktkommentatoren kommen wieder neue Sorgen über steigende Zinsen auf. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagabend etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1283 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8863 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.815 US-Dollar gezahlt (+0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 51,72 Euro pro Gramm.