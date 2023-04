Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach mehreren Blockadeaktionen der “Letzten Generation” in Berlin hat sich die Verkehrslage in der Hauptstadt bis zum Mittag wieder beruhigt. Derzeit gebe es im gesamten Stadtgebiet keine Staus, die länger als zehn Minuten dauerten, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Zuvor hatte es an etwa 35 Orten Protestaktionen gegeben, darunter auch an der Stadtautobahn A 100. Diese Blockade sei aber vollständig beseitigt worden, wie die Polizei mitteilte.

Behördenangaben zufolge waren insgesamt etwa 500 Beamte im Einsatz. Die Protestgruppierung hatte schon seit Längerem angekündigt, den Verkehr in Berlin ab Montag lahmlegen zu wollen, was ihnen teilweise auch gelang. Medienberichten zufolge sollen am Montag auch zahlreiche Rettungswagen von den Blockadeaktionen betroffen gewesen sein.