Wagenknecht-Partei: Benda und Rabieh in Vorstand gewählt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Friederike Benda und Amid Rabieh sind als stellvertretende Parteivorsitzende in den Vorstand des „Bündnisses Sahra Wagenknecht“ gewählt worden. Auf dem Gründungsparteitag in Berlin bekam Benda laut Angaben der Partei am Samstag 96,0 Prozent der Stimmen, Rabieh kam auf 93,9 Prozent.

Beide waren wie viele in der neuen Partei zuvor Mitglieder der Linkspartei. Benda arbeitete unter anderem für deren Fraktion im Deutschen Bundestag als Referentin für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe.

Rabieh war im Landesvorstand der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen gewesen. Zuvor war er vor allem in der Kommunalpolitik in Bochum aktiv gewesen.