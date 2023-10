Zahl der Online-Stellenanzeigen steigt weiter deutlich an

Gütersloh (dts Nachrichtenagentur) – Die Zahl der Online-Stellenanzeigen in Deutschland steigt weiter deutlich an. Sie erreichte 2022 einen neuen Höchststand von rund zwölf Millionen Job-Anzeigen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt. Der Wachstumstrend setzt sich demnach auch im ersten Halbjahr 2023 fort: Schon in den ersten sechs Monaten veröffentlichten die Arbeitgeber 6,2 Millionen Online-Stellenanzeigen.

Allerdings bleibe abzuwarten, ob sich das auch für das zweite Halbjahr fortsetzt, so die Stiftung. Arbeitgeber reagierten schnell auf konjunkturelle Veränderungen und aktuell verschlechterte sich die konjunkturelle Lage in einigen Branchen, beispielsweise in der Baubranche, sagte Gunvald Herdin, Leiter des Jobmonitors. „Das zeigt sich sehr schnell bei den Stellenausschreibungen, wie wir mit dem Jobmonitor täglich beobachten können.“