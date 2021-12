Deutschlands Zahnärzte sind bereit, gegen Corona zu impfen. Lesezeit: 1 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – „Wir stehen als Zahnärzteschaft bereit, bei der dringend notwendigen Beschleunigung der Booster-Impfung die ärztlichen Kollegen zu unterstützen“, sagte der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Christoph Benz, der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Die Kollegen hätten durch Studium und Praxis medizinische Expertise, sie setzten jeden Tag Spritzen.

Bund muss Voraussetzungen schaffen

„Natürlich helfen wir! Auch, wenn die Terminkalender bei uns gerade zum Jahresende übervoll sind.“ Benz forderte den Bund auf, nun rasch die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen: „Da Impfen allerdings eine rein ärztliche, keine zahnärztliche Leistung ist, muss zunächst eine gesetzliche Ausnahme geschaffen werden.“ Man wünsche sich, dass der Bund ein bürokratiearmes Impfangebot schaffe und nicht das Engagement der Kollegen „durch unverhältnismäßige Auflagen und Hürden“ ausbremse.

Zugleich forderte der Zahnärzte-Präsident den Bund auf, die Testpflichten für Praxen im Infektionsschutzgesetz wieder zurückzunehmen. „Einige Bundesländer haben die Umsetzung dieser unausgegorenen Regeln zu Recht teilweise ausgesetzt. Eine Bundeslösung fehlt aber immer noch. Das sollte schnell gelöst werden. Es bindet wichtige Testkapazitäten, die wir jetzt an allen anderen Stellen im Land so dringend brauchen“, so Benz.