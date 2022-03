Kiew/Antalya (dts Nachrichtenagentur) – Die russische Invasion in der Ukraine läuft mittlerweile seit zwei Wochen. Auch in der Nacht zu Donnerstag wurden wieder mehrere ukrainische Großstädte beschossen. Unter anderem sollen in der Oblast Sumy im Nordosten der Ukraine mehrere Zivilisten getötet worden sein.

Im Laufe des Tages sind weitere Fluchtkorridore zur Evakuierung von Zivilisten geplant. Für etwas Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Konfliktes sorgt ein geplantes Außenministertreffen im türkischen Antalya. Dort wollen erstmals seit dem Ausbruch des Krieges die Chefdiplomaten der beiden Konfliktparteien verhandeln. Die Ukraine hatte zuletzt auch bereits in einigen Punkten Kompromissbereitschaft signalisiert – unter anderem mit Blick auf den Donbass und die Krim. Russland lehnte bisher allerdings Zugeständnisse jeglicher Art ab. Es war zunächst unklar, wann die Gespräche am Donnerstag losgehen sollen. Ein Beratungsbeginn bereits am Vormittag gilt aber als möglich, da beide Außenminister bereits am Mittwoch angereist waren.