1. Bundesliga: Dortmund letztlich souverän gegen Bielefeld

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Am 23. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zuhause gegen Arminia Bielefeld mit 3:0 gewonnen. In einem flotten Spiel versteckte sich auch der Aufsteiger keineswegs und hatte in der sechsten Minute eine erste gute Chance, als Doan knapp neben den linken Knick schlenzte. Der BVB tat sich vor allem in den Zweikämpfen schwer.

In der 28. Minute hatte die Terzic-Elf die beste Gelegenheit, als Reus nach einem Sancho-Freistoß irgendwie an den Ball kam und das Leder an die Latte setzte. Bis zur Pause fielen aber keine Tore. Nach dem Seitenwechsel brach Schwarz-Gelb den Bann aber, als Sancho zum Solo ansetzte aber schließlich zentral am Strafraum auf Dahoud ablegte, der trocken ins linke Eck vollstreckte. In der 57. Minute fällte dann Pieper Reus im Sechzehner und den fälligen Elfmeter rechts unten verwandelte. Die Ostwestfalen gaben sich dennoch nicht auf und wagten etwas, um nochmal heranzukommen. Die Borussia ließ aber nichts mehr anbrennen und in der 81. Minute auch noch das Dritte folgen, als Haaland den eingewechselten Reinier bediente und dieser zu seinem persönlichen Premierentor einschob. Mit dem Sieg klettert Dortmund vorerst auf Tabellenrang fünf, Bielefeld bleibt zunächst auf Relegationsplatz 16 stehen. In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Stuttgart – Schalke 4:1, Bayern München – Köln 5:1, Wolfsburg – Hertha 2:0.