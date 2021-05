1. Bundesliga: Hertha und Bielefeld trennen sich unentschieden

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 32. Spieltages in der 1. Fußball-Bundesliga haben sich Hertha BSC Berlin und Arminia Bielefeld im Abstiegs-Gipfel mit einem 0:0-Unentschieden getrennt. Nach der Niederlage des Konkurrenten aus Köln (1:4 in Freiburg) wollten sich beide Mannschaften mit einem Sieg etwas von den direkten Abstiegsplätzen absetzen. Insbesondere der ambitionierte Hauptstadtklub wollte an die guten Leistungen nach der Quarantäne-Zwangspause anknüpfen.

Vier Punkte aus den vergangenen zwei Partien holten die Herthaner zuletzt. In der ersten Halbzeit nahmen die Berliner gleich das Zepter in die Hand, hatten deutlich mehr Ballbesitz als die auf Konter lauernden Bielefelder, gefährliche Torchancen erspielten sich allerdings beide Teams. Die beste Möglichkeit vergab Hertha-Stürmer Cordoba, der in der 34. Minute nur den Pfosten traf. Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv, auch wenn beide Mannschaften zu weniger Torabschlüssen kamen. In der Schlussphase wollten weder die Berliner noch die Bielefelder ein allzu großes Risiko eingehen, beide Teams schienen mit dem Punktgewinn zufrieden zu sein. Durch das Unentschieden springen die Berliner mit 31 Punkten auf Platz 14, Bielefeld ist mit ebenfalls 31 Punkten Sechzehnter.