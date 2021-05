2. Bundesliga: Kiel schlägt Hannover und springt auf Platz zwei

Kiel (dts Nachrichtenagentur) – Im Nachholspiel der 2. Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel dank eines schmeichelhaften 1:0-Siegs gegen Hannover 96 einen wichtigen Schritt in Richtung 1. Bundesliga gesetzt. Im vierten Spiel nach der 14-tägigen Corona-Quarantäne siegten die Kieler das dritte Mal und setzen sich mit einem Punkt Vorsprung auf Fürth nun auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Nach dem zuletzt überzeugenden Auftritt gegen das stärkste Team der Rückrunde St. Pauli (4:0) zeigten die „Störche“ im Nordduell mit Hannover eine eher nüchterne Leistung.

Hannover, das eine enttäuschende Saison spielt, war über weite Strecken der Begegnung das aktivere Team. Trotzdem waren es die Kieler, die kurz vor dem Pausenpfiff das Tor des Tages erzielten. Eine punktgenaue Flanke von Reese veredelte Bartels per Direktabnahme ins Tor (44.). Nach dem Seitenwechsel blieb 96 am Drücker, scheiterte in der 69. Minute nach einem Bijol-Schuss an der Latte und rannte mit fortlaufender Spielzeit immer wütender gegen die 15. Saisonniederlage an, letztendlich aber vergeblich. Kiel erhöht mit dem Erfolg den Druck auf den HSV, der im zweiten Montagsspiel gegen Nürnberg gewinnen muss, um noch ein ernsthaftes Wort im Aufstiegskampf mitreden zu können.