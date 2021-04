Biden will Putin auf neutralem Boden treffen

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Joe Biden will sich in den kommenden Monaten mit Russlands Präsident Wladimir Putin in einem neutralen Staat treffen. Das teilte das Weiße Haus am Dienstagmittag (Ortszeit) nach einem Telefonat der beiden mit. Man habe in dem Telefongespräch die Absicht der Vereinigten Staaten und Russlands diskutiert, einen „strategischen Stabilitätsdialog über eine Reihe von Rüstungskontroll- und aufkommenden Sicherheitsfragen zu führen, der auf der Ausweitung des neuen START-Vertrags aufbaut“, hieß es.

Biden habe eine Reaktion auf russische Cyber-Angriffe angekündigt, um die „nationalen Interessen zu verteidigen“. Zudem ging es um die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Biden habe Putin im Zusammenhang mit der Situation auf der Krim aufgefordert, „Spannungen an den Grenzen der Ukraine“ abzubauen.