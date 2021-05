DAX schließt turbulente Woche versöhnlich ab – Euro stärker

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenausklang hat der DAX mit einem Plus geschlossen und sämtliche Kurskapriolen zu Beginn der Woche ausgebügelt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.399,65 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss und ein Wochengewinn von 1,7 Prozent. Gestützt wurde der deutsche Leitindex dabei auch von den US-Börsen, die nach überraschend schlechten Arbeitsmarktdaten freundlich geöffnet haben.

Anlegern wurde zunächst ein Teil ihrer Zinserhöhungssorgen genommen, als bekannt wurde, dass auf dem US-Arbeitsmarkt im April weit weniger neue Stellen geschaffen wurden als erwartet. Die europäische Gemeinschaftswährung reagierte sofort und tendierte am Freitagnachmittag deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,2147 US-Dollar (+0,7 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8232 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,03 US-Dollar, das waren 6 Cent oder 0,09 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.