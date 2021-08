DAX startet im Minus – Delivery Hero hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX ist am Donnerstag mit einem Minus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.780 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent unter Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Deutschen Wohnen, von Merck und von Vonovia entgegen dem Trend leicht im Plus.

Die größten Abschläge gibt es bei den Aktien von Delivery Hero. Der Essenslieferdienst hat trotz eines starken Wachstums im ersten Halbjahr des Jahres Verluste eingefahren. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Nikkei-Index hatte zuletzt kaum verändert mit einem Stand von 27.742,29 Punkten geschlossen (+0,06 Prozent).