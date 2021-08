Deutsche Bahnrad-Frauen erreichen Olympia-Finale im Teamsprint

Tokio (dts Nachrichtenagentur) – Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio haben die deutschen Bahnradfahrerinnen Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze das Finale im Teamsprint erreicht. Eine Medaille haben sie damit bereits sicher. Im Duell um Gold müssen sie am Montagmittag gegen Shanju Bao und Tianshi Zhong aus China antreten, die einen neuen Weltrekord aufstellten.

Bronze fahren Duos aus Russland und den Niederlanden aus. In der Qualifikation hatte das deutsche Team noch die schnellste Zeit vorgelegt. Eine Sensation gab es unterdessen in der Mannschaftsverfolgung der Frauen über 4.000 Meter, wo das deutsche Quartett einen neuen Weltrekord aufstellte. Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger absolvierten die Distanz in 4:07,307 Minuten und pulverisierten damit die alte Bestmarke (4:10.236 Minuten). Damit gehen die Deutschen als Gold-Kandidat in die Medaillen-Entscheidungen am Dienstag.