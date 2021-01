Madrid und London einigen sich im Gibraltar-Streit

Madrid/London (dts Nachrichtenagentur) – Zwischen Spanien und Gibraltar wird es nach dem Brexit nun doch keine harte EU-Außengrenze geben. Vertreter der Regierungen in Madrid und London erzielten kurz vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase am Donnerstagnachmittag eine entsprechende Grundsatzeinigung. Demnach soll das britische Überseegebiet an der Südspitze der Iberischen Halbinsel dem Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen beitreten.

Im Vertrag zwischen der EU und Großbritannien war die Gibraltar-Frage noch nicht geklärt. Ohne Einigung hätte es ab Freitag eine harte Grenze zwischen dem britischen Außengebiet und Spanien gegeben.