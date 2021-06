Röttgen zieht positives Fazit nach Putin-Biden-Treffen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat nach dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin in Genf ein vorsichtig positives Fazit gezogen. „Das Ergebnis des Biden-Putin-Treffens ist der Anfang von Rückkehr diplomatischer Normalität“, schrieb er am Mittwochabend auf Twitter. „Das ist nicht zu unterschätzen und mehr war von diesem Treffen auch nicht zu erwarten“, so Röttgen.

Die beiden Großmächte hatten die schnelle Rückkehr der Botschafter nach Moskau und Washington verabredet, auch lobte Biden den „guten Ton“ bei den Gesprächen. Dennoch blieben viele Streitfragen ungelöst, etwa die Themen Menschenrechtsverletzungen oder Hackerangriffe. Das war im Vorfeld aber auch von keiner der beiden Seiten erwartet worden.