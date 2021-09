Steuereinnahmen legen im August wieder zu

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Steuereinnahmen haben im August um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zugelegt. Das steht im neuen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums, der am Dienstag veröffentlicht wird. Unter anderem waren bei Einfuhrumsatzsteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftsteuer zum Teil beträchtliche Zuwächse im Vorjahresvergleich zu verzeichnen, heißt es aus dem Finanzministerium.

Die Umsatzsteuer, der aktuell größte Einzelposten, lag mit einem Plus von 8,5 Prozent nahezu genau auf dem Durchschnitt – wobei der Zugewinn vor allem in der Umsatzsteuersenkung im letzten Jahr begründet sein dürfte. Ein dickes Minus gab es beim Solidaritätszuschlag, den immer weniger Menschen zahlen müssen. Aber auch Energiesteuer, Tabak- und Biersteuer verzeichneten Rückgänge. Insgesamt wurden im August 55,7 Milliarden Euro an Steuern eingenommen, seit Januar waren es 462,8 Milliarden.