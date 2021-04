Testlieferungen an Kitas verzögern sich

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Freie Kita-Träger in NRW müssen nun doch noch länger auf die angekündigten Selbsttests warten. Bei einer größeren Teillieferung komme es aufgrund internationaler Logistikprobleme im Flugverkehr zu Störungen, heißt es in einem Brief des NRW-Familienministeriums an die Einrichtungen und an die Eltern, über den die „Rheinische Post“ (Dienstag) berichtet. Die Verzögerung könne dazu führen, dass erst in der kommenden Woche vollständig ausgeliefert werde.

Ursprünglich sollten freie Träger die Test-Kits demzufolge schon am Montag erhalten, damit jedes Kita-Kind auf freiwilliger Basis zweimal wöchentlich einen Test machen kann. Stattdessen rief das Ministerium nun dazu auf, möglichst alle anderen bestehenden Möglichkeiten für Testungen zu nutzen.