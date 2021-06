Umfrage: 31 Prozent planen Urlaubsreise innerhalb Deutschlands

Köln (dts Nachrichtenagentur) – 31 Prozent der Deutschen planen in diesem Sommer eine Urlaubsreise innerhalb Deutschlands, 15 Prozent wollen ins Ausland reisen und 18 Prozent wollen ihren Urlaub sowohl in Deutschland als auch im Ausland verbringen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv. 33 Prozent der Befragten planen demnach in diesem Sommer keine Urlaubsreise.

45 Prozent derjenigen, die in diesem Sommer eine Urlaubsreise planen, haben diese auch bereits gebucht. Über die Hälfte (55 Prozent) hat das laut Umfrage noch nicht getan. Die meisten (67 Prozent) derjenigen, die ihre geplante Urlaubsreise noch nicht gebucht haben, haben dies noch nicht getan, weil sie zunächst die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie abwarten wollen. 13 Prozent warten noch auf ein passendes Angebot bzw. Schnäppchen, 32 Prozent haben aus anderen Gründen noch nicht gebucht. Die Mehrheit (60 Prozent) derjenigen, die eine Urlaubsreise innerhalb Deutschlands geplant haben, hatten unabhängig von der Corona-Pandemie vor, ihren Urlaub hierzulande zu verbringen. 35 Prozent geben an, wegen der Corona-Pandemie lieber in Deutschland zu verreisen. Von denjenigen, die in diesem Sommer derzeit keine Urlaubsreise geplant haben, will rund die Hälfte (53 Prozent) aufgrund der unsicheren Corona-Lage nicht verreisen. Etwa jeder vierte Befragte gibt an, ohnehin keine Pläne für eine Urlaubsreise gehabt zu haben (28 Prozent) oder aus finanziellen Gründen auf eine Urlaubsreise zu verzichten (24 Prozent). 20 Prozent haben andere Gründe. Für die Erhebung befragte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL zwischen dem 31. Mai und 1. Juni 2021 insgesamt 1.002 Personen.