Umfrage: Große Mehrheit will Verbesserungen im ländlichen Raum

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die große Mehrheit der Bundesbürger will, dass die Politik mehr für die Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum tut. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Insgesamt sind demnach 86 Prozent der Befragten dieser Auffassung.

Zu den möglichen Verbesserungen zählen beispielsweise Maßnahmen für Schulen, Ärzte, die Polizei oder das Internet im ländlichen Raum. Nur neun Prozent halten die bisherigen Maßnahmen und Vorhaben für ausreichend. 52 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass sich die Politik in Deutschland zu sehr an den Bedürfnissen der Menschen in Großstädten orientiert und dabei die Interessen der Menschen im ländlichen Raum vernachlässigt. 36 Prozent teilen diesen Eindruck nicht. Dass die Politik sich zu sehr an den Bedürfnissen von Großstädtern orientiert und die Interessen der Menschen im ländlichen Raum vernachlässigt, meinen überdurchschnittlich häufig Befragte aus Ostdeutschland (63 Prozent), Befragte aus kleinen Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern (72 Prozent) sowie die Anhänger der FDP (66 Prozent) und der AfD (79 Prozent). 77 Prozent der Befragten meinen, dass die Wirtschaft in strukturschwachen Gebieten mehr als bisher gefördert werden sollte. Zwölf Prozent halten dies für nicht erforderlich. Für die Erhebung befragte Forsa vom 10. bis 13. September 1.001 Menschen.