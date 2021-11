Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Innenverteidiger Ömer Toprak von Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat sich noch nicht mit einem längeren Verbleib auseinandergesetzt. „Ich habe nur noch sieben Monate Vertrag“, sagte er der „Deichstube“. Auf die Frage nach einer Verlängerung sagte er: „Vorstellen kann man sich ja alles, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, sondern nur mit meiner Reha und damit, den Jungs zu helfen“, so der 32-Jährige, der nach zweimonatiger Verletzungspause vor seinem Comeback steht.

Zu möglichen Wechseloptionen in der vergangen Transferperiode sagte er: „Es gab Angebote, aber die haben mir nicht so gut gefallen.“ Werder Bremen steht aktuell in der 2. Bundesliga nach 13 Spieltagen auf Platz acht, sechs Zähler von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt und damit deutlich unter den Erwartungen von Ligabeobachtern.