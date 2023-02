Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 gewonnen. Für Leipzig trafen im ersten Durchgang Timo Werner (6.) und Emil Forsberg (40. Minute), aber nach der Pause spielten fast nur noch die Gäste aus Frankfurt. Djibril Sow erzielte folgerichtig in der 61. Minute den Anschlusstreffer – es wäre auch noch mehr drin gewesen.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund 0:1, Werder Bremen – VfL Bochum 3:0, Hertha BSC – FC Augsburg 2:0 und 1. FC Köln – VfL Wolfsburg 0:2. Damit ist der BVB vorerst Tabellenführer, vor den Bayern und Union, die ihr Spiel noch vor sich haben, Leipzig folgt auf Rang vier.